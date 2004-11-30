27-28 ноября в Виннице и Днепропетровске одновременно проходила конференция `Восток и Запад Украины: строим мост терпимости`, организованная молодежной международной организацией `Youth CAN`.

Полсотни участников изо всех регионов Украины познакомились и подружились, обговорили причины и возможные последствия этнических, культурных и политических конфликтов между восточными и западными регионами Украины.

Участники конференции пришли к выводу, что причинами напряжения в отношениях украинских Востока и Запада являются культурные и экономические связи и распространенность неправильных стереотипов и предубеждения.

Было предложено пути достижения согласия между украинскими Востоком и Западом: обучение и поощрение толерантности; организация туристических поездок и студенческих обменов; сотрудничество местных органов самоуправления, социальная реклама в СМИ. Также на конференции была принята Декларация Толерантности на русском и украинском языках.



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