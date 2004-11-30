Тимошенко заявила, что в ВР образовалось `ситуативное коррумпированное большинство`

В Верховной Раде Украины образовалось `ситуативное коррумпированное большинство, которое, практически, разрушает надежду народа`. Об этом заявила в интервью журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, как передает УНИАН.



Она заявила, что оппозиция будет действовать `всеми парламентскими средствами`, чтобы не дать возможности принять постановление, которым предусматривается отменить решение парламента от 27 ноября относительно признания нарушений во время избирательного процесса, а также необходимости отставки ЦИК и назначения ее нового состава.



Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня провластным фракциям и коммунистам не удалось принять этого решения благодаря людям, которые принимают участие в акции протеста.



По ее словам, сегодня срочно была собрана часть Комитета национального спасения во главе с Виктором ЮЩЕНКО, который принял решение, чтобы люди увидели, как народные депутаты `предают народ не из-за пределов ВР, поэтому их впустили в Верховную Раду`.



Она выразила благодарность всем участникам акции, которые были сегодня днем возле парламента, правительства, администрации Президента и на Майдане, что не позволило отменить решение парламента от 27 ноября. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что `без их борьбы, без их присутствия` этого бы сделать не удалось.



Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что то ситуативное большинство в парламенте, которое образовалось 27 ноября, было `психологическое разрушено, подкуплено, и переговорным процессом, который проводит Виктор ЯНУКОВИЧ, дезориентировано`.



Она отметила, что хочет верить, что Президент Украины Леонид КУЧМА не станет `окончательным предателем` и уволит губернаторов, которые инициировали раскол Украины, назначит новый честный состав ЦИК и освободит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от должности, чтобы были равные условия для двух кандидатов в борьбе за пост Президента Украины.



Источник: УНИАН