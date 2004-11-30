Польские газеты поддерживают акцию `Оранжевые логотипы`

Более 100 локальных польских газет подключились к акции `Оранжевые логотипы`.

На призыв польской Ассоциации местной прессы высказались в поддержку украинской оппозиции издатели со всей страны. К своим обычным логотипам польские газеты добавляют оранжевого цвета, размещают рядом с названием своего издания оранжевую ленточку.

Кроме того, газеты-участники акции публикуют свое `Обращение к украинскому народу`, в котором, в частности, сказано: `Каждый день мы, газеты, содействуем нашим читателям в решении самых сложных проблем, защищаем их от зла, характерного для локальной Польши. Мы становимся на стороны справедливости в наших гимнах, уездах и воеводствах. Сегодня мы должны горой стоять за наших восточных соведов, продемонстрировать нашу поддержку, нашу солидарность, наше содействие в борьбе за правду и свободу`.

Кроме того, 5 декабря вся Польша будет молиться за Украину. В каждом храме Польши во время воскресных богослужений будут просить Господа о мире и справедливости в Украине, ведь следующее воскресенье было объявлено `Днем молитвы за украинский народ`. С этой иннициативой выступила Конференция польских епископов. Епископ Либера назвал решение Конференции „проявлением солидарности с украинским народом`.



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