Тимошенко призывает поддержать судей ВСУ

Если Верховный Суд Украины примет не правовое, а политическое решение, то в Украине обострится политический кризис и народ с Майдана не уйдет. Поэтому `никакой ЯНУКОВИЧ править в Украине не сможет`, заявила в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, как передает УНИАН.



Она отметила, что надеется, что все-таки ВСУ будет принимать правовое решение, поскольку уже сегодня после событий вокруг парламента суд увидел, что люди `не спустят разрушение их интересов`.



Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что оппозиция делает все для того, чтобы решение ВСУ было `в нашу пользу`. Она подчеркнула, что необходимо `морально, психологически поддержать судей, которых сейчас мордуют, которых сейчас репрессируют, которых сейчас пытаются коррумпировать`.



Она отметила, что верит, что хватит честных судей, которые примут справедливое решение. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что `наша надежда – это Верховный Суд`. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что после решения суда должно быть отменено решение ЦИК и новый состав ЦИК должен объявить решение о признании Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины, поскольку будут отменены результаты по части участков, где были сфальсифицированы выборы.





Источник: УНИАН