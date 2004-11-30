Васильев грозит предпринять более радикальные действия против учасников акций протеста, блокирующих государственные учреждения
Генеральный прокурор Украины Геннадий ВАСИЛЬЕВ грозит предпринимать более радикальные действия против участников акций, блокирующих государственные учреждения, как сообщает УНИАН.
`После второго тура голосования по выборам Президента в Украине сложилась крайне напряженная ситуация. По сути, ее можно охарактеризовать как политический кризис. С одной стороны раздаются призывы к захвату государственных зданий, перекрытию магистралей, что возмущает людей и толкает их на реальные действия. С другой стороны мы стали свидетелями деструктивных мероприятий, которые могут привести к нарушению территориальной целостности нашего государства`, отмечает генпрокурор.
`Политическое противостояние как в центре, так и на местах уже получает криминальные признаки. Прокуратура не разделяет такие нарушения в зависимости от политических цветов, а дает им соответствующую объективную правовую оценку`, сказано в заявлении.
`Прежде всего, нами возбуждено уголовное дело по факту действий, направленных как на свержение Конституционного строя, на захват государственной власти, так и на посягательство на территориальную целостность Украины`, сообщает Г.ВАСИЛЬЕВ.
`Мы направляли несколько писем председателю СБУ с тем, чтобы была дана правовая оценка подобным действиям. И относительно свержения Конституционного строя, и относительно сепаратизма. Известно, что в соответствии со ст.2 Закона Украины о СБУ именно эти обязанности непосредственно возлагаются на эту Службу и они должны соответствующим образом реагировать. К большому сожалению, своевременно это не было сделано. Поэтому я лично вынес постановление о возбуждении уголовного дела`, отмечает генпрокурор.
Он отмечает, что `этим решением прокуратура дала правовую оценку действиям как одной, так и другой стороны. Также, не разделяя политические цвета, прокуратура опротестовала незаконные решения многих местных советов: Луганской и Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской, Черкасской и Волынской. Всего прокуратурой поставлен вопрос об отмене около 40 незаконных решений. Прокуроры делали это не ожидая того постановления, которое сегодня за основу приняла Верховная Рада, а еще с первых дней принимали соответствующие меры. Я сейчас не хотел бы разделять регионы на те, которые должны понести большую ответственность, а которые меньшую. Для всех должен действовать Закон! В государстве должен быть порядок! Нельзя оправдывать свои действия тем, что, мол, те начали, а мы продолжили`, сказано в заявлении Г.ВАСИЛЬЕВА.
По его мнению, `угрожающий характер сейчас приобрел процесс блокирования государственных учреждений. Известно, что происходит у здания Администрации Президента, до недавнего времени у здания правительства и сегодня у Верховной Рады. Происходят попытки блокирования и правоохранительных органов. В том числе и органов прокуратуры. Хочу сказать, тот, кто устраивает такой беспорядок, должен понимать свою ответственность за все что он делает`, отмечает генпрокурор.
Он сообщает, что `на сегодня в производстве органов следствия находится более 50 тысяч уголовных дел. За каждым делом стоят люди. Это и обвиняемые люди, и пострадавшие. И прокуратура должна обеспечить их соответствующие права. Около двухсот тысяч человек находятся в местах лишения свободы. И здесь тоже нужен надлежащий прокурорский надзор. Ежедневно в органы прокуратуры поступает более 500 обращений от граждан, около 100 от народных депутатов`.
Г.ВАСИЛЬЕВ уверен, что `каждый будет отвечать за свои действия`. Он заявляет: `если нам не будут давать нормально работать, мы вынуждены будем идти на более радикальные меры. Мы будем возбуждать дела, будем избирать соответствующую меру пресечения и таким образом их расследовать`.
`Прежде всего, мы будем делать это для того, чтобы защитить людей`, отмечает генпрокурор.
Источник: УНИАН