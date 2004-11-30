Сумские `эсдэки` иннициируют увольнение руководства за сепаратизм

Вчера Сумский городской комитет СДПУ(о) утвердил постановление расширенного заседания комитета в связи с заострившимся политическим кризисом в Украине. Городская ячейка партии считает необходимым сделать политическое заявление относительно:



- `безусловного уважения свободы выбора наших соотечественников... выражаем резкое невосприятие позиции органов местного самоуправления г. Сум, игнорирующих мнение жителей`.



- `мы осуждаем тих делегатов Сумщины, которые приняли участие в съезде в г. Северодонецк, на котором прозвучали сепаратистские призывы разделить Украину... для доброты, милосердия и порядочности украинского народа не существует языковых барьеров`.



- `жители г. Сумы сделали свой выбор и сумели его отстоять... поэтому, если местные власти, отдельные депутаты горсовета, мэр города Сумы не согласны с мнением своих избирателей, пытаются с ней бороться, они должны добровольно сложить свои полномочия`.



Новый выбор 2004