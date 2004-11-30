Лауреат премии имени Шевченко Василий Слапчук объявил голодовку, потому что не может быть на Майдане
Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий Слапчук из Луцка начал голодовку, которая будет продолжаться до полной победы Виктора Ющенко, сообщает ИМИ.
Ветеран войны в Афганистане не может из-за физического состояния быть сегодня на Майдане Незалежности со всеми, поэтому он решил молитвой и постом поддерживать Виктора Ющенко и всех борцов за свободу Украины, сообщает «proUA» со ссылкой на пресс-службу блока `Наша Украина`.
Василь Слапчук уверен, что молитва и пост имеют великую силу. `Бог не раз отвращал беды от своего народа, увидев молитвы и пост людей`, – утверждает мастер в своей письме.
Заслуженный деятель искусств Украины Василий Слапчук уверен в том, что Украина сегодня проснулась, встала с колен, подняла голову, а украинский народ прозрел и сумел отделить свет от тьмы. Он также считает, что каждый сознательный гражданин должен сегодня быть на Майдане. Виктору Ющенко и всем героям оранжевой революции поэт посвятил поэзию `Оранжевая революция`.
ИМИ