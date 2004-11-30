Бастующие студенты Полтавского педуниверситета провели акцию `Проверь преподавателя на демократичность: подари апельсин`

Каждому преподавателю по мандарину, а ректору и протекторам - по большому апельсину подарили 29 ноября во время заседания ректората Полтавского педуниверситета бастующие студенты. Акцию иннициировали руководители забастовочного комитета Александр Макаренко, Александр Рець, Максим Лысенко и Евгений Шпирко. Они поздравили преподавателей с началом рождественского поста и призвали их к взаимопониманию и поддержке взглядов студентов `во время, когда решается судьба Украины`. По словам бастующих, преподаватели встретили их апплодисментами и искренними улыбками.



Члены стачкома с такими же подарками и призывами посетили все кафедры исторического факультета. Они уверены, что большинство преподавателей их поддерживают, а в особенности -- декан исторического факультета П.Кравченко, который в свое время призвал их разумно и целенаправленно бороться за свой выбор, за будущее своей страны.



Одновременно стачком осудил действия деканов педагогического и биологического факультета, которые осуществляют давление на студентов, запрещают ходить на митинги, запугивают отчислением из университета. Члены стачкома призывают этих руководителей `опомниться, пока не поздно, потому что такие преподаватели в вузе не нужны`.



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