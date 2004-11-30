Кучма провел телефонные разговоры с Квасневским, Адамкусом, Путиным и Паси

Президент Украины Леонид Кучма провел телефонные разговоры с президентами Польши Александром Квасневским, Литовськой Республики Валдасом Адамкусом, Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел Болгарии Соломоном Паси, который председательствует ныне в ОБСЕ. Об этом сообщает МЦК.



В ходе разговоров обсуждалось развитие послевыборной ситуации в Украине. Было высказано убеждение в том, что урегулирование ситуации в Украине должно осуществляться в рамках конституционного поля и за столом переговоров. Стороны также высказались против блокирования работы госучреждений Украины. Во время разговора с А. Квасневским и В. Адамкусом была установлена договоренность о встрече и переговорах завтра в Киеве. Во время беседы с В.Путиным стороны договорились о том, что в Киев прибудет глава Государственной Думы РФ Б.Грызлов для переговоров с Президентом Украины. Сегодня глава украинского государства встретится с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Х. Соланой, который также прибывает в Киев.



МЦК

