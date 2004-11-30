А.Кинах заявляет о том, что процесс экономической стабилизации начнется с даты повторного голосования

`Преодоление социально-экономического кризиса напрямую зависит от того, насколько быстро будет принято решение о легитимном приведении к власти Президента Украины`, - сказал координатор Всеукраинской забастовки, лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий Кинах. По его мнению, чем дольше власть будет тормозить принятие судьбоносных для будущего развития страны решений и будет игнорировать право граждан на свободное волеизъявяление, тем больше будет обостряться социально-экономическая ситуация в стране.



В то же время Кинах отметил, что на сегодня социально-экономическая ситуация в стране, если рассматривать ее исключительно в экономическом ракурсе, не является катастрофической, однако ее могут таковой сделать преступные и безответственные действия отдельных политиков. Он убежден, что в случае принятия справедливого политического решения, которое обеспечило бы право народа на свободное волеизъявление, время можно нагнать, сообщает пресс-служба Анатолия Кинаха.



По мнению координатора Всеукраинской забастовки, назначение повторного голосования II тура выборов, которое могло бы состояться 19 декабря, полная замена состава ЦИК и внесение изменений в Закон Украины `О выборах Президента Украины`, которые сделали бы невозможными все варианты фальсификации, способствовало бы выходу из политического кризиса.



Пресс-служба Анатолия Кинаха