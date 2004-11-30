ЦИК не делала попыток после запрета Верховного Суда опубликовать решение ЦИК о признании результатов выборов 21 ноября состоявшимися - М.Охендровский

Центральная избирательная комиссия не делала попыток после запрета Верховного Суда опубликовать решение ЦИК о признании результатов выборов 21 ноября состоявшимися, сообщает МЦК.



Об этом заявил член комиссии Михаил Охендовский. На вопрос судей ВС, почему ЦИК, вопреки запрету публиковать результаты, все-таки направила в газеты `Урядовый курьер` и `Голос Украины` распоряжение о публикации. Охендовский ответил, что ЦИК не имеет отношения к тому, что редакции газет осуществили подобные действия. Он допустил, что `Урядовый курьер` мог нарушить постановление ВС. Кроме того, Охендовский отметил, что у него есть факсы о непубликации постановления, которые ЦИК направила в эти две газеты в 21:30 25 ноября.



МЦК