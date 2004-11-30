Никто из бастующих не должен быть уволен с работы - Анатолий Кинах

`Я преклоняюсь перед мужеством и настойчивостью миллионов украинцев, которые защищают свои конституционные права и свободы на площадях и улицах городов страны. Народ поднялся с колен, и с улыбкой, с огромным чувством собственного достоинства сформулировал, какая власть ему не нужна и какую власть он готов уважать`, - так координатор забастовочного комитета Анатолий Кинах высказал свое впечатление от многочисленных митингов, участником которых он является в течение последних нескольких дней.



Он подчеркнул, что Комитет Национального спасения активно работает над тем, чтобы обеспечить участников акции неповиновений необходимой правовой и моральной поддержкой, защитой их трудовых прав. `Никто из тех, кто присоединился к Всеукраинской забастовке, не должен быть уволен с работы, его трудовые права не будут нарушены,` - акцентировал А. Кинах.



Он призвал представителей органов местной власти и силовых структур `толерантно и с уважением отнестись к митингующим, поддерживать их`. `Никакого давления, никаких преследований быть не должно, -- уверен А. Кинах. -- То, что происходит в рамках всеукраинской забастовки, не является нарушением законодательства, а цивилизованным и честным противостоянием тому глумлению над законами, которое демонстрирует власть. Именно бастующие защищают сегодня Конституцию и законы, отстаивая право на свободное волеизъявление`.



Пресс-служба Анатолия Кинаха