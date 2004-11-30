ЦИК может пересмотреть свое решение о результатах выборов

19:45, 30 ноября 2004
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Центральная избирательная комиссия пересмотрит протокол об установлении результатов выборов Президента, еслы результаты выборов на отдельных участках будут оспорены судами, сообщает МЦК.

Об этом заявил член ЦИК Михаил Охендовский, выступая в Верховном Суде. Он также сообщил, что если в случае пересчета голосов на отдельных участах победителем станет другой кандидат, ЦИК пересмотрит свое решение об избрании Президента Украины.

МЦК

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