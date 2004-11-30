ЦИК может пересмотреть свое решение о результатах выборов

Центральная избирательная комиссия пересмотрит протокол об установлении результатов выборов Президента, еслы результаты выборов на отдельных участках будут оспорены судами, сообщает МЦК.



Об этом заявил член ЦИК Михаил Охендовский, выступая в Верховном Суде. Он также сообщил, что если в случае пересчета голосов на отдельных участах победителем станет другой кандидат, ЦИК пересмотрит свое решение об избрании Президента Украины.



МЦК



