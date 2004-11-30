В Феодосии появилось несколько оранжевых палаток

На главной площади Феодосии вчера появилось несколько оранжевых палаток, сообщает Интерньюз-Украина.



В ответ сторонники Януковича сразу же организовали свой митинг. Многие отпросились с работы и привели с собой детей. Не стали заставлять себя ждать и представители правоохранительных органов. Начальник муниципальной безопасности г. Феодосия Михаил Щегольков заявил, что все уличные мероприятия, как в Киеве, так и в Феодоии, являются бесполезными и свидетельствуют скорее о бессилии проигравшей стороны.



Однако те, кто стоял на главной площади Феодосии под оранжевыми флагами, заявили о том, что пришли сюда именно потому, что хотят жить в правовом государстве. Юрий Бесплемянный, доверенное лицо В. Ющенко, сообщил о том, что феодосийцы собирались проводить тех земляков, которые изъявили свое желание поехать в Киев и поддержать тех, кто сейчас находится на улицах. `Они находятся на улицах, чтобы отстоять наше право, право на свободу, право на наш выбор`. Сразу же после митинга десять сторонников Виктора Ющенко отправились в Киев.



Интерньюз-Украина