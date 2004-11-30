МИД советует россиянам не позволять себе заявлений, которые могут повлечь обострение ситуации в Украине

В связи с заявлением МИД Украины относительно ряда политических спекуляций касательно территориальной целостности нашего государства, 29 ноября т.г. в Министерство иностранных дел Украины был вызвал советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине Анатолий Корсун, до ведома которого была доведена необходимость общественным чиновникам, в т.ч. и российским, избегать заявлений о выборах в УКраине, особенно таких, которые могут привести к обострению ситуации в Украине и могут быть использованы для разжигания сепаратистских страстей в нашем государстве, сообщили МЦК у пресс-службе МИД.



МЦК



