На согласительном совете выяснилось, что за отставку правительства готовы голосовать, по меньшей мере, 200 депутатов - В. Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил журналистам о том, что на согласительном совете народные депутаты решили вынести в среду на голосование проект постановления об отмене проекта, который был принят во вторник. Об этом сообщает корреспондент МЦК.



Решено вынести на голосование два проекта, которые обсуждались раньше. В этих проектах предусмотрена отставка правительства. По словам Литвина, на согласительном совете выяснилось, что за отставку правительства готовы голосовать, по меньшей мере, 200 депутатов. За отставку Генерального прокурора, а это второй пункт проектов, готовы голосовать еще меньше - 150 депутатов. Литвин сказал, что завтра голосование будет проходить по каждому пункту, а если необходимо - даже по каждому абзацу.



МЦК

