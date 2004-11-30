На Ивано-Франковщине во всех районных центрах созданы комитеты национального спасения. Во многих районах комитеты тесно сотрудничают с районными советами народных депутатов.

Сегодня Ивано-Франковский областной комитет принял решение рекомендовать возобновить работу и обеспечить выполнение планов производства предприятиям и учебным заведениям области, поддержавшим политическую забастовку, однако одновременно сохранять готовность к забастовке. Комитет также обратился к местным органам власти с призывом обеспечить своевременные выплаты пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы, сообщает пресс-служба Анатолия Кинаха.



Комитет национального спасения призывает всех лиц, причетных к фальсификации результатов выборов в области, добровольно отказаться от своих полномочий и уйти в отставку, ведь доказательства прямого отношения к фальсификации отдельных должностных лиц уже переданы в местную прокуратуру, сообщают представители комитета.



Пресс-служба Анатолия Кинаха