В.Ющенко имел телефонный разговор с председателем Организации безопасности и сотрудничества в Европе Соломоном Пасси
20:45, 30 ноября 2004Последние события
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Председатель Комитета Национального согласия Виктор Ющенко имел телефонный разговор с действующим председателем Организаци безопасности и сотрудничества в Европе, министром иностранных дел Болгарии Соломоном Пасси. В разговоре Ющенко изложил свое видение политической ситуации в Украине.
Во время беседы Пасси заявил, что Европа внимательно следит за развитием событий в Украине. Министр иностранных дел Болгарии также заявил, что Болгария обеспокоена масштабом нарушений во время президентских выборов в Украине, которые были зафиксированы наблюдателями от ОБСЕ.
Пресс-служба Виктора Ющенко
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