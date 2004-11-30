В.Ющенко имел телефонный разговор с председателем Организации безопасности и сотрудничества в Европе Соломоном Пасси

Председатель Комитета Национального согласия Виктор Ющенко имел телефонный разговор с действующим председателем Организаци безопасности и сотрудничества в Европе, министром иностранных дел Болгарии Соломоном Пасси. В разговоре Ющенко изложил свое видение политической ситуации в Украине.



Во время беседы Пасси заявил, что Европа внимательно следит за развитием событий в Украине. Министр иностранных дел Болгарии также заявил, что Болгария обеспокоена масштабом нарушений во время президентских выборов в Украине, которые были зафиксированы наблюдателями от ОБСЕ.



Пресс-служба Виктора Ющенко