Начала работу `горячая линия` Молодежного комитета согласия. Все студенты, которые столкнулись с давлением по причине их политических симпатий, могут звонить по номеру 8 (044)228-24-18 или писать на e-mail: stud_zahyst@bigmir.net



Если Вы хотите получить дополнительную информацию о `горячей линии` или помочь в распространении информации о ней, обращайтесь к Лесе Ярошенко, 8 066 737 83 18



Новый выбор 2004