Завтра внефракционных депутатов станет больше - В. Литвин

Председатель ВРУ В. Литвин в интервью журналистам заявил, что есть ряд заявлений отдельных депутатов о выходе из фракций, сообщает МЦК.



Литвин высказал уверенность в том, что завтра внефракционных депутатов станет больше. По словам спикера, сегодня ему подали два заявления о выходе из фракций, еще три депутата заявили, что также имеют такие намерения. На вопросы журналистов, какие именно депутаты и из каких фракций, Литвин ответил: `Не из оппозиционных фракций`.



МЦК



