Штаб Ющенко начал сбор подписей в Черкассах в целях отзыва депутатов Шуфрича и Райкова

Черкасский региональный штаб лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко 30 ноября начал сбор подписей среди населения в целях отзыва народных депутатов Украины Нестора Шуфрича и Бориса Райкова, сообщает МЦК.



`Жители Черкасс хотят сказать свое `нет` пребыванию в парламенте людей, которые позорят своей позицией весь регион`, - сказал представитель штаба. Сторонники Ющенко считают недопустимым, что депутаты, избранные в Черкассах, поддерживают Премьер-министра Виктора Януковича, против которого на выборах Президента 21 ноября проголосовали большинство жителей Черкасской области.



МЦК



