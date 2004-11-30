Митинги в Житомире против массовых фальсификаций во время повторного голосования на выборах Президента Украины изменили свой формат. Штаб кандидата в Президенты Виктора Ющенко в Житомире инициировал вчера культурно-образовательную акцию `Мы - вместе`.

Акция приурочена к решению местной власти Житомира, которая удовлетворила все требования демонстрантов -- признала В. Ющенко Президентом України и, соответственно, не признала результаты выборов, объявленные ЦИК.



Сегодня на митинге выступили группа `Мандри` и местные исполнители.



По словам корреспондента, в Житомире на митинги против фальсификации выборов в центре города ежедневно собираются по несколько тысяч людей.



ИМИ



