К. Грищенко проинформировал послов Нидерландов, Польши и США о политической ситуации в Украине

Сегодня состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Константина Грищенко с послами Нидерландов Моник Франк, Польши - Мареком Зюлковским, США - Джоном Гербстом, в ходе которой глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировали о текущей политической ситуации в Украине, акцентировав при этом на том, что сейчас осуществляется активный поиск политического решения кризиса, который сложился по результатам избирательной кампании, сообщает пресс-служба МИД.



К.Грищенко также сообщил о мероприятиях, которые принимаются органами государственной власти для недопущения проявлений сепаратизма в государстве и нарушений Конституции Украины на местном уровне.



Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины