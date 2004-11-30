МИД не будет отзывать украинских дипломатов по причине их гражданской позиции

МИД Украины призывает отечественных дипломатов воздержаться от вредных спекуляций, связанных с прохождением службы.



Таким образом МИД отреагировало на сообщения СМИ о том, что министерство отзывает дипломатов, подписавших заявление, в котором они высказались против фальсификаций выборов президента Украины.



В интервью Громадському радио, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Маркиян Лубкивский отметил: `Я хотел бы опровергнуть слухи и обвинения в осуществлении давления или политического преследования работников, которые подписали заявление сотрудников дипслужбы Украины. Относительно этих людей не будут применяться никакие санкции. Но я хотел бы призвать отдельных людей не злоупотреблятьь определенными служебными моментами и подводить под это какую-либо политическую базу`.



Сегодня СМИ сообщили о том, что МИД отзывает со службы советника Посольства Украины в США Александра Потехина. Министерство подтвердило эту информацию. Но, сообщают в МИД, это сделано по причине того, что срок пребывания Потехина за рубежом, предусмотренный законом, истек.



Маркиян Лубкивский: `Александр Потехин находится в командировке за рубежом с июня 2000 года. Согласно закону о дипломатической службе, период пребывания дипломата за рубежом ограничивается, как правило, 3-4 годами. Нетрудно подсчитать, что этот срок уже истек`, - отметил пресс-секретарь МИД. По его словам, для Потехина сделали исключение и позволили вернуться в Украину до 15 декабря.



На его место был направлен дипломат из центрального аппарата министерства. Его имя Лубкивскому неизвестно, но, по словам пресс-секретаря, это будет человек, который подписывал заявление дипломатов, касающееся украинских выборов.



Громадське Радио