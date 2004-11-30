Посол от ОБСЕ Герт Аренс позитивно оценил уровень сотрудничества с МИД Украины

Глава миссии ОБСЕ по наблюдению на президентских выборах в нашем государстве посол Герт Аренс инициировал встречу с заместителем министра иностранных дел Олегом Шамшуром, которая прошла 30 ноября т.г.



Во время встречи был поднят ряд вопросов, касающихся текущей работы Миссии и ее сотрудничества с государственными учреждениями нашего государства. Посол Г.Аренс позитивно оценил уровень сотрудничества с МИД Украины, высказал благодарность за содействие, которое обеспечивало МИД международным наблюдателям в течение всей избирательной кампании в нашем государстве.



Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с возможной дальнейшей деятельностью Миссии ОБСЕ в Украине в контексте развития внутренней политической ситуации в нашем государстве.

Произошел также обмен мнениями об обнародованной БДІПЛ/ОБСЄ информации о розвитии событий после окончания второго тура голосования на президентских выборах в Украине.

По итогам обсуждения собеседники договорились о продолжении конструктивного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.



Пресс-служба МИД



