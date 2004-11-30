Профсоюзы поддерживают бастующих

Координационный комитет всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений высказал глубокую взволнованность нынешним развитием событий, которые могут иметь крайне негативные последствия, и заявил, что признает недействительными результаты голосования 21 ноября как такого, которое прошло с грубыми нарушениями избирательного законодательства и не отражает свободного волеизъявления народа, как сообщает журналистская инициатива `Правда переможе`.



Профсоюзы требуют провести повторное голосование, перед этим приняв меры, которые сделают фальсификацию выборов невозможной. Координационный комитет постановил также провести в декабре объединенный съезд профсоюзов, а также инициировал проведение профсоюзной реформы. Всеукраинские профсоюзы и профсоюзные объединения сгруппировали более 70 профсоюзов разных отраслей с общим количеством несколько миллионов членов.



Журналистская инициатива `Правда переможе`