Депутат Рыбачук обратился к генпрокурору по поводу фальсификации выборов Медведчуком и Киваловым

Народный депутат Украины, член фракции `Наша Украина` Олег РЫБАЧУК обратился с запросом к генеральному прокурору Украины Геннадию ВАСИЛЬЕВУ и председателю СБУ Игорю СМЕШКО по поводу фальсификации выборов главой Администрации Президента Украины Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, председателем ЦИК Сергеем КИВАЛОВЫМ, вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, некоторыми народными депутатами, первым заместителем председателя Житомирской облгосадминистрации, советником премьер-министра Украины Олегом ЦАРЕВЫМ и и.о. ОАО `Укртелеком`.



Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос зачитан на утреннем заседании ВР.



Как сообщал УНИАН, ранее на пресс-конференции О.РЫБАЧУК продемонстрировал журналистам записи, в которых речь идет о фальсификации выборов рядом должностных лиц в пользу кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Среди этих записей, в частности, вроде бы голос брата вице-премьер-министра Украины А.КЛЮЕВА, а также голос вроде бы народного депутата Украины О.ЦАРЕВА.



УНИАН