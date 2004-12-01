Депутат Кендзер обратился в МИД относительно реагирования на вмешательство Лужкова во внутренние дела Украины

Народный депутат Украины, член фракции `Наша Украина` Ярослав КЕНДЗЕР обратился к министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО относительно реагирования на вмешательство российского политика Юрия ЛУЖКОВА во внутренние дела Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос зачитан на утреннем заседании ВР.



УНИАН





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