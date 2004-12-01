Кучма принимает решение парламента об отставке правительства - Громницкая

Президент Украины Леонид КУЧМА принимает решение парламента об отставке правительства `как ответ на обострение политической ситуации в Украине`.



О таком мнении Президента сообщила журналистам его пресс-секретарь Елена ГРОМНИЦКАЯ.



По ее словам, Л.КУЧМА подчеркнул, что Президент `будет действовать только в рамках Конституции`.



Справка УНИАН: 1 декабря 2004 г. Верховная Рада Украины отменила свое решение от 16 марта 2004 года об одобрении программы деятельности Кабинета Министров Украины `Последовательность. Эффективность. Ответственность`.



ВР, в соответствии со ст.87 и ч. 4 ст. 115 Конституции Украины, выразила недоверие КМУ, следствием которого является отставка Кабмина.



ВР предложила Президенту Украины с участием Председателя ВРУ безотлагательно на период до вступления на пост новоизбранного Президента Украины сформировать персональный состав Кабинета Министров Украины – правительства народного доверия, с учетом предложений депутатских фракций и групп в ВР. За это решение проголосовали 229 из 241 народного депутата.



В статье 87 Конституции Украины указано: „Верховная Рада Украины по предложению не менее одной трети народных депутатов Украины от ее конституционного состава может рассмотреть вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины и принять резолюцию недоверия Кабинету Министров Украины большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины. Вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины не может рассматриваться Верховной Радой Украины более одного раза на протяжении одной очередной сессии, а также на протяжении года после одобрения `Программы деятельности Кабинета Министров Украины`.



В части 4 статьи 115 Конституции Украины отмечается: „Принятие Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров Украины имеет следствием отставку Кабинета Министров Украины`.



УНИАН



