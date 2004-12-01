Совершено нападение на журналистку новокаховской газеты `Деловые новости` Галину Ширшик

Сегодня около 13.30 на журналистку новокаховской газеты „Деловые новости` Галину ШИРШИК было совершено нападение.



Об этом сообщили УНИАН в Киевском независимом медиа-профсоюзе со ссылкой на редакцию „Деловых новостей`.



Журналистка со своими коллегами возвращалась с задания в редакцию газеты, когда к ней подошел незнакомец, и ударил по голове. Нападавший дал понять, что вероятной причиной нападения стала оранжевая косынка, которая была на журналистке.



Г.ШИРШИК сразу сообщила о случившемся в милицию. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа милиции.



УНИАН