Члены участковых избиркомов пикетировали львовский штаб Януковича, требуя вернуть деньги за работу

Около 60 членов участковых избирательных комиссий сегодня пикетировали технологический штаб кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА во Львовской области, который до недавнего времени находился в помещении бизнес-центра на площади Петрушевича, 3.



Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном штабе Виктора ЮЩЕНКО. По информации представителей штаба, единственным требованием пикетчиков было – `полностью вернуть обещанные деньги за работу в избирательных комиссиях`.



Один из участников пикетирования сообщил, что им обещали выплатить по 250 гривен за работу в каждом туре, вместо этого они получили 180 гривен за два тура. Пикетчики – студенты ряда львовских высших учебных заведений - рассматривали работу в комиссиях как возможность дополнительного заработка, поэтому согласились представлять в комиссиях как В.ЯНУКОВИЧА, так и Романа КОЗАКА и Андрея ЧОРНОВОЛА.



Пикетчики держали флаг с символикой `Нашей Украины` и оранжевые ленты.



УНИАН