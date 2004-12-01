Кучма заявляет, что `решение Верховной Рады является ответом на обострение политической ситуации`, но он будет действовать исключительно в рамках Конституции

Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что `решение, которое приняла Верховная Рада Украины, является ответом на обострение политической ситуации в Украине, но Президент Украины будет действовать исключительно в рамках Конституции`.



Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Елена ГРОМНИЦКАЯ, так он ответил на вопрос журналиста: `Как Вы прокомментируете последнее решение парламента относительно выражения недоверия правительству`.



УНИАН