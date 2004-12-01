Кучма категорически отказывается согласиться на главное требование Ющенка про переголосование

По сообщению ГРТ, Леонид Кучма выступил с важным политическим заявлением - он предложил провести повторные выоры главы государства и категорически отвергнул идею переголосования второго тура виборов. По словам Кучмы, ни в одной стране не может быть третьего тура виборов - это похоже на фарс. Леонид Кучма: `Я всегда говорил и сейчас говорю: необходимо провести повторное голосование. Переголосование - это фарс, я никогда не соглашусь с таким вариантом, потому, что он антиконституционный ` .

Напомним, что переголосование второго тура выборов требует лидер оппозиции Виктор Ющенко. По его мнению, это единственный возможный компромис для устаановки честных результатов изъявления воли народа.



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