Кучма ветировал закон, временно приостанавливающий приватизацию НПЗ

Президент Украины Леонид КУЧМА применил право вето относительно Закона Украины `Об особенностях приватизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Украины`, сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.



Предложения Президента к закону зарегистрированы в парламенте 1 декабря (суть предложений пока не подается).



Как сообщал УНИАН, 5 ноября Верховная Рада приняла Закон `Об особенностях приватизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Украины`, внесенный народными депутатами Украины Василием ЦУШКО и Станиславом КОСИНОВЫМ. `За` проголосовало 240 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в зале.



Законом предусматривалось временно, до принятия Государственной программы приватизации на 2004-2006 годы и Закона `Об особенностях приватизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Украины`, прекратить приватизацию, в том числе путем внесения государством в уставные фонды хозяйственных обществ всех форм собственности, пакетов акций предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Украины, находящихся в государственной собственности.



Справка УНИАН. Президент Украины Леонид КУЧМА Указом от 14 сентября 2004 года поручил создать на базе НАК `Нафтогаз Украины` национальную вертикально-интегрированную нефтяную компанию, обязав ФГИ передать в уставный фонд НАК принадлежащие государству пакеты акций ЗАО `Укртатнафта` в размере 43,054% уставного фонда и ОАО `НПК `Галичина` в размере 25% УФ.



УНИАН





