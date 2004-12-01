Штаб Януковича не заплатил за работу представителям в избирательных комиссиях

Почти 60 членов участковых избирательных комиссий 1 декабря пикетировали технологический штаб кандидата в президенты Виктора Януковича во Львовской области, который донедавна находился в помещении одного из бизнес-центров города.



Единственным требованием возмущенных пикетирующих было полностью вернуть обещанные деньги за работу в избирательных комиссиях. Один из пикетирующих -- Игорь – объяснил, что им обещали заплатить по 250 гривен за работу в каждом туре, вместо этого, они получили по 180 гривен за два тура, как сообщает ИМИ.



Пикетирующие -- студенты нескольких львовских высших учебных заведений, рассматривали работу в избирательных комиссиях как возможность дополнительного заработка, поэтому согласились представлять в комиссиях как Виктора Януковича, так и Романа Козака и Андрея Черновола.



Люды выкрикивали „Позор Кубику!` и „Кубик – верни деньги!`, обращаясь к руководителю тем самым к руководителю технологического штаба Ореста Якубовича Красивского. Также они держали флаг с символикой „Нашей Украины` и оранжевые ленты, сообщает пресс-служба Львовского областного штаба Виктора Ющенко.



Однако ни Орест Красивский, ни другие работники технологического штаба так и не услышали криков пикетирующих.



ИМИ