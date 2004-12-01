Внефракционный народный депутат Украины Александр Волков считает, что отставка Кабинета Министров - `это шаг к решению политического кризиса в стране`

В интервью журналистам он также заявил, что это решение свидетельствует про то, что осуществилась воля народа. «Ведь всё-таки люди 11 дней стоят под дождем, снегом, в мороз, и они ждали какого-нибудь переломного момента, они не пошли силой захватывать Администрацию Президента, Кабинет Министров и требовали мирным путём обеспечить свои гражданские права».



Александр Волков также отметил, что кандидатура Премьер-министра будет согласовываться в ходе консультаций между представителями фракций ВР и Президентом.



Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, может возглавить новое правительство, господин Волков отметил: «Я б лично назначил Юлю».



ИМИ





