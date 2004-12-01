Президент должен быть арбитром нации -- Литвин

„Президент должен быть арбитром нацииї`, - об этом заявил Председатель ВРУ Литвин на пресс-конференции после встречи с Соланой и Квасневским. В связи с этим Литвин не видит никаких проблем для нормализации ситуации в Украине, заявляет МЦК.

Литвин знает о позиции Президента. Он говорит о том, что один из вариантов -- Президент может назначить Януковича и.о. обязанности Премьер-министра. Спикер напомнил, что по закону это может продолжаться 60 дней. Литвин сообщил, что сейчас позиция Президента - правительство должно работать качественно, долго и надежно. По мнению Литвина, не будет никакой личной интересованности при дальнейших договоренностях относительно формирования правительства, хотя могут быть учтены некоторые корпоративные интересы.

Литвин считает, что Президент начнет работать после решения Верховного Суда, сейчас необходимо остановиться и подождать этого решения.



МЦК