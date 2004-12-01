Начались многосторонние переговоры при участии международных посредников по урегулированию политического кризиса в Украине

Начались многосторонние переговоры при участии международных посредников по урегулированию ситуации, сложившейся в Украине после второго тура президентских выборов.



Как передает УНИАН, в переговорах принимают участие Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Януш Кубиш, президенты Польши и Литвы Александр Квасневский и Валдас Адамкус, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, кандидаты в президенты Украины Виктор Янукович и Виктор Ющенко, Президент Украины Леонид Кучма, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов.



Круглый стол проходит в Мариинском дворце в Киеве.



Источник: УНИАН



