Комитет Совета Европы по предотвращению пыток не смог улучшить свои выводы относительно Украины, сделанные ранее, как передает УНИАН.



`В своем докладе Комитет отмечает невозможность улучшения сделанных ранее выводов о том, что лица, лишенные свободы милицией, подвергаются серьезному риску плохого обращения с ними во время ареста и/или заключения, в частности во время допросов`, - отмечается в сообщении.



Согласно сообщению, Комитетом был предоставлен ряд рекомендаций, включая издание директив для содействия прокурорам в занятии более жесткой позиции относительно борьбы с плохим обращением с заключенными.



`Материальные условия, в которых находятся задержанные лица в пенитенциарных заведениях, оставляют желать лучшего, - отмечается в сообщении Комитета.



Комитет также призывает все государственные структуры оказывать поддержку Министерству внутренних дел для улучшения условий содержания задержанных лиц.



Источник: УНИАН