Комитет Совета Европы по предотвращению пыток не смог улучшить свои выводы относительно Украины
Комитет Совета Европы по предотвращению пыток не смог улучшить свои выводы относительно Украины, сделанные ранее, как передает УНИАН.
`В своем докладе Комитет отмечает невозможность улучшения сделанных ранее выводов о том, что лица, лишенные свободы милицией, подвергаются серьезному риску плохого обращения с ними во время ареста и/или заключения, в частности во время допросов`, - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, Комитетом был предоставлен ряд рекомендаций, включая издание директив для содействия прокурорам в занятии более жесткой позиции относительно борьбы с плохим обращением с заключенными.
`Материальные условия, в которых находятся задержанные лица в пенитенциарных заведениях, оставляют желать лучшего, - отмечается в сообщении Комитета.
Комитет также призывает все государственные структуры оказывать поддержку Министерству внутренних дел для улучшения условий содержания задержанных лиц.
Источник: УНИАН