`Укрзализныця` получила 9,1 млн. гривен за перевозки в дополнительных поездах в период кампании выборов Президента

Государственная администрация железнодорожного транспорта `Укрзалізниця` утверждает, что организовала массовые перевозки пассажиров в дополнительных поездах в период кампании по выборам Президента не бесплатно и заработала на этом 9,1 млн. гривен.



Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи. `Укрзалізниця` утверждает, что печется о финансовой стабильности и прибыльности компании и потому осуществляла и будет осуществлять массовые перевозки пассажиров только в соответствии с письменными заявками заказчиков и в случае полного расчета за эти услуги. Кроме того, пресс-служба Минтранссвязи сообщает, что, несмотря на попытки дестабилизации его работы, теперь министерство и все подчиненные ему ведомства работают в обычном режиме, сообщает МЦК.



30 ноября штаб лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко предоставил Верховному Суду заявление экс-заместителя министра транспорта Ивана Салия об использовании Минтранссвязи административного ресурса в целях агитации за Премьер-министра Виктора Януковича во время избирательной кампании. Штаб Ющенко обратился в Верховный Суд с просьбой добавить это заявление к материалам дела как доказательство фальсификации выборов.



29 ноября Верховный Суд начал рассмотрение жалобы Центрального штаба Ющенко на постановление ЦИК о признании Виктора Януковича победителем на выборах Президента Украины.



МЦК