После донецкого областного референдума начнется сбор подписей для всеукраинского референдума - председатель областного совета

После областного консультативного референдума начнется сбор подписей за проведение всеукраинского референдума по вопросу изменений в Конституции о федеральном обустройстве государства, сообщает МЦК. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Донецкого облсовета Борис Колесников. По его словам, если подписи будут собраны и референдум состоится, этот вопрос об изменениях в Конституции будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Президентом или другими депутатами от фракции `Регіони України`.



`Мы надеемся на понимание со стороны Верховной Рады, и тогда процесс изменений будет максимально ускорен`, - сказал Колесников. Вопрос об изменениях обустройства Украины на федеративной основе - это усугубление политической реформы, которая уже давно обсуждается в стране, подчеркнул он. По словам Колесника, нынешний проект политреформы предусматривает перераспределение полномочий между тремя высшими ветками власти - Верховной Радой, Президентом и Кабинетом Министров. `Регионы в этом процессе практически участия не принимают`, - сказал он.



МЦК