Тигипко предлагает запретить принимать участие в президентских выборах лицу, занимающему должность премьер-министра

Сергей Тигипко предлагает запретить участие в президентских выборах лицу, занимающему должность премьер-министра, о чем он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.



С.Тигипко изложил свое виденье решения ситуации, сложившейся в Украине. Он отметил, что сегодня не является важным окончательно определить результаты волеизъявления всех избирателей на выборах 21 ноября, вместо этого необходимо провести новые выборы.



По его словам, он предлагает вариант проведения новых выборов как вариант компромисса. На выборах, которые состоятся, необходимо максимально нивелировать влияние админресурса. В частности, С.Тигипко подчеркнул необходимость уменьшить возможности влияния администрации Президента на регионы.



По его мнению, надо передать больше полномочий местным советам. Он также отметил необходимость смены состава ЦИК и немедленного упорядочения списков избирателей.



По словам С.Тигипко, также необходимо обеспечить равный доступ кандидатов к СМИ и запретить участие в президентских выборах лицу, которое будет занимать должность премьер-министра или и.о. премьера.



С.Тигипко подчеркнул необходимость принятия политической реформы, которая должна вступить в силу с 1 января 2006 года.



Источник: УНИАН