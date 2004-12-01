В Мариинском дворце началось заседание `круглого стола` при участии Президента Украины Леонида Кучмы, председателя ВРУ Владимира Литвина, Премьер-министра Украины Виктора Януковича, лидера оппозиции Виктора Ющенко, Президент Александра Квасневского и Литовской Республики Валдаса Адамкуса, Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Хавьера Соланы, Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.



МЦК



