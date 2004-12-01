Работникам российских СМИ не мешают работать в Украине - Лубкивский

Министерство иностранных дел Украины опровергло все обвинения в том, что российским средствам массовой информации мешают работать в Украине. Об этом `Громадському радио` сообщил пресс-секретарь МИД Украины Маркиян Лубкивский: `Вопросы обеспечения свободной деятельности представителей всех иностранных СМИ является одним из первоочередных приоритетов работы Министерства иностранных дел Украины. В адрес министерства не поступило ниодной жалобы на условия работы в Украине от представителей иностранных медиа. В случае, если такие жалобы будут поступать, министерство готово их рассматривать и очень внимательно работать с каждой из них`.



Вчера официальный представитель МИД России Александр Яковенко заявил, что российские журналисты в Украине претерпевают серьезные сложности в работе. В частности, они сталкиваются с угрозами физической расправы со стороны представителей оппозиции. В то же время, Яковенко не назвал ни журналистов, которым угрожают физической расправой, ни оппозиционеров, которые якобы угрожают.



Громадське радио