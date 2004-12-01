КПУ руководствуется указаниями из Москвы, а не волеизъявлением украинского избирателя
17:25, 01 декабря 2004Последние события
0
Руководитель Украинской народной партии Юрий Костенко заявил, что Коммунистическая партия Украины и ее фракция в ВРУ руководствуется волеизъявлением украинского избирателя, а указаниями из Москвы, и дополнил, что именно этим объясняется отсутствие фракции в стенах парламента 1 декабря, как сообщает пресс-служба Украинской народной партии.
Юрий Костенко отметил, что `коммунисты, которые рвут на себе одежу и твердят, что `мы защищаем права трудящихся`, должны дать ответ на вопрос: почему они не защищают права тех миллионов украинцев, которые сегодня стоят на улице?`
Пресс-служба Украинской народной партии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter