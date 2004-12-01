Управление СБУ в Черновецкой области перешло на сторону народа

Управление Службы безопасности в Черновицкой области заявляет, что перешло на сторону народа. Во время митинга протеста на центральной площади Черновцов заявление соответствующего содержания объявил генерал-майор СБУ Петр Житарь, который в 2001-2003 годах возглавлял это ведомство в Черновицкой области, а в настоящее время находится в отставке, как передает УНИАН.



В заявлении, обнародованном на митинге П.Житарем, в частности отмечается: `СБУ считает своей основной обязанностью защиту собственного народа, от кого бы ни шла угроза. Украинский народ не соглашается признать результаты президентских выборов удовлетворяющими нормам закона`. По словам генерал-майора СБУ `люди выражают обоснованные сомнения в объективности определения их волеизъявления и имеют для этого весомые основания`. По мнению П.Житаря, `следует обеспечить гражданам, обществу, возможность открытого, прозрачного и честного выбора, выразить волю таким способом, который не давал бы никакой почвы для подозрений в фальсификациях`. Далее в обращении сказано: `военнослужащие СБУ были и остаются верными присяге и готовы защитить конституционный строй, территориальную целостность, безопасность своей Родины и украинского народа. Мы не забываем, что призваны служить народу. Спецслужбы Буковины помнят, что любой приказ, от кого бы он не поступал, не может навредить людям, жизнь которых – высшая ценность`. `Мы стоим на позициях обеспечения гражданского мира и согласия в обществе, то есть народа`, - отмечается в заявлении, обнародованном бывшим начальником УСБУ в Черновицкой области.



Источник: УНИАН



