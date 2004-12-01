А.Кинах заявляет о том, что теперь пришло время сформировать новое правительство народного доверия

`Возникло задание сформировать новое правительство, который полностью соответствовал бы требованиям правительства народного доверия`, - заявил сегодня руководитель ПППУ Анатолий Кинах.



Кинах считает, что отставка действующего правительства является целесообразной как с политической, так и с социально-экономической точки зрения, а также важнейшим фактором урегулирования политического кризиса в стране. Он убежден в том, что КМУ ежечасно теряет контроль над развитием социально-экономической ситуации, ведь доверие общества к нему значительно подорвано из-за непосредственного участия в фальсификации выборов президента и нарушении избирательных прав граждан, как сообщает пресс-служба Анатолия Кинаха.



Сейчас, по мнению лидера промышленников и предпринимателей, появилось актуальное задание при взаимодействии с президентом и парламентом сформировать новое правительство, которое полностью соответствовало бы народному доверию. Войти в него должны опытные профессионалы, люди с высокой моральной планкой, которые доказали свое умение работать во имя интересов народа и государства. На принципиально новой основе должно формироваться и новое большинство в ВРУ, которая будет способна эффективно взаимодействовать с высшим исполнительным органом государства ради социальной стабильности, консолидации общества, экономического развития страны, убежден Анатолий Кинах.



Пресс-служба Анатолия Кинаха