Федерация работодателей и профсоюзов Украины будет делать все, чтобы избежать эскалации кризиса в обществе, об этом речь идет в совместном заявлении организаций. Противостояние в государстве, достигшее апогея, не должно привести к сужению возможностей реализации конституционных прав трудящихся на труд и своевременную его оплату, пенсионное обеспечение, стать причиной технологических или экологических аварий, как сообщает пресс-служба Кинаха.



ФРУ и ФПУ констатируют, что в ходе выборов Президента произошли нарушения Конституции и законов Украины. Из-за фактов фальсификации выборов в стране возник политический кризис, который может стать и экономическим и поставить под угрозу благосостояние граждан.

`Проблема сейчас состоит в том, чтобы Президент страны был избран в ходе честного голосования и честного подсчета голосов. Именно это и должна обеспечить власть`, - сказано в заявлении.



Федерация работодателей и Федерация профсоюзов обращаются к руководителям и трудовым

коллективам предприятий с просьбой обеспечить стабильность производства, выполнение предприятиями обязательств перед государством, Пенсионным и другими социальными страховыми фондами.



Пресс-служба Кинаха