Федерация работодателей и профсоюзов Украины будет делать все, чтобы избежать эскалации кризиса в обществе

18:35, 01 декабря 2004
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Федерация работодателей и профсоюзов Украины будет делать все, чтобы избежать эскалации кризиса в обществе, об этом речь идет в совместном заявлении организаций. Противостояние в государстве, достигшее апогея, не должно привести к сужению возможностей реализации конституционных прав трудящихся на труд и своевременную его оплату, пенсионное обеспечение, стать причиной технологических или экологических аварий, как сообщает пресс-служба Кинаха.

ФРУ и ФПУ констатируют, что в ходе выборов Президента произошли нарушения Конституции и законов Украины. Из-за фактов фальсификации выборов в стране возник политический кризис, который может стать и экономическим и поставить под угрозу благосостояние граждан.
`Проблема сейчас состоит в том, чтобы Президент страны был избран в ходе честного голосования и честного подсчета голосов. Именно это и должна обеспечить власть`, - сказано в заявлении.

Федерация работодателей и Федерация профсоюзов обращаются к руководителям и трудовым
коллективам предприятий с просьбой обеспечить стабильность производства, выполнение предприятиями обязательств перед государством, Пенсионным и другими социальными страховыми фондами.

Пресс-служба Кинаха

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