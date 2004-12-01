`Следующий шаг - отставка Президента` - Лесь Танюк

Народный депутат, заместитель руководителя Руха Лесь Танюк заявил, что принятое постановление является очень важной из-за того, что Верховная Рада таким образом приняла власть на себя.



`Сегодня это решение стало подъемом нашей Украины на эту Говерлу, мы победили`, - сказал Л.Танюк, комментируя принятое парламентом постановлением `О стабилизации политической и социально-экономической ситуации в Украине и предупреждению антиконституционных действий и сепаратистских проявлений, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины`, как сообщает пресс-центр Народного Руха Украины.



По убеждению заместителя руководителя Руха, после этого решения Кабинет Министров должен пойти в отставку: `Если Президент не выполнит этого решения Верховной Рады, то следующий шаг - отставка Президента. И, обычно, я думаю, это еще один аргумент для того, чтобы Верховный суд приняв справедливое, законное, независимое решение об объявлении Виктора Ющенко Президентом`.



Пресс-служба Народного Руха Украины