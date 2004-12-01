Отставка правительства дает Кучме возможность для маневров - политолог Бондаренко

Власть может пойти на `сдачу` правительства и Виктора Януковича только для того, чтобы сохранить себя саму и систему. Об этом в эфире Громадського радио заявил политолог Кость Бондаренко.



Впрочем, отправив Януковича, завтра Кучма может выставить кандидатуру, например, Сергея Тигипко. Когда эта кандидатура не пройдет через парламент, президент выставит другую. `У Кучмы есть много козырей, чтобы тянуть время`, - отметил Бондаренко.

Есть еще один вариант развития событий, считает политолог. Кучма может предложит оппозиции сформировать правительство. В этом случае так называемая `оранжевая революция` значительно ослабеет. Однако представители оппозиции, борясь за портфели в правительство, могут переругаться между собой.



По мнению Бондаренко, Януковичу необходимо было еще несколько дней назад самому подать в отставку и заняться подготовкой своего блока к выборам 2006 года.



Громадське радио